İBB sosyal tesislerde maske satmaya başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerde yemek yemeye gelen vatandaşlara maske satmaya başladı.Abone ol
Koronavirüsten korunmak için en hayati önlem olan maske çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından halka ücretsiz olarak dağıtılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde maske satışına başladı.
İBB şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 TL'den satışı sunulan maskeler müşterilerin adisyonlarına da işlendi. Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.
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