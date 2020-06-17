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Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı
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Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.

Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.


Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.

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