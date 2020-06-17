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Karaman'da kanlı biten 'Yan baktın' kavgasının sorumluları adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı
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KARAMAN'da, 2 kardeş 'Yan baktığı' gerekçesiyle Osman B.'yi bıçakladı. Ardından şahıslar, hastanede tekrar karşılaştıkları yaralı halde sedyede bulunan Osman B.'ye yumruklarla saldırdı. Bu olayın sorumlusu iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam 20.00 sıralarında, Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aynı hastanede tekrar buluştular

İddiaya göre, Osman B., caddede yürüdüğü sırada İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kardeş, otomobilleriyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kalçasından yaralanan Osman B. de gelen ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Yumruklarla sedyeden düşürdüler

Osman B., sedye ile acil servise taşındığı sırada İsmet-Murat G. kardeşlerin yumruklu saldırısına uğradı. Arbede sırasında devrilen sedyeden düşen Osman B., polis ve  güvenlik görevlilerince saldırganların elinden kurtarıldı. Ardından da özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan kardeşler, bugün adliyeye sevk edildi. İkilinin ifadelerinde, Osman B.’yi kendilerine yan baktığı için dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.

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