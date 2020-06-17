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Abdurrahman Alp Kuruluş Osman kimdir tarihte nasıl öldü?

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Kuruluş Osman 26. bölüm bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde dikkat çeken karakterlerden biri de Abdurrahman Alp olacak. Peki Abdurrahman Alp tarihte kimdir, Abdurrahman Alp 'ı canlandıran oyuncu celal Al kimdir?

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 Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Alp'ı Celal Al  kim? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Alp'ı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

ABDURRAHMAN ALP KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan bir komutandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. 1329 yılında Orhan Gazi döneminde vefat etmiştir. Kabri Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan bir köyde olduğu rivayet edilir.

Abdurrahman Alp, Ertuğrul Bey ile başlayan hizmetini Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi dönemine kadar devam ettirdi. Osmanlı Devletinin büyüme aşamasında bir çok kale fethine ve meydan savaşlarına katıldı. Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olur iken Abdurrahman Gazi'de İstanbul tarafındaki kalelere akınlar düzenleyerek Bizans askerlerini şaşkına çevirdi. İstanbul'dan gelmesi muhtemel olan saldırıları önledi. Çünkü Bizans tekfurları elit askerlerini gazilere karşı savaşması için gönderiyordu. Abdurrahman Gazi ve alpleri bu seçkin Bizans askerlerini düzenlediği akınlar ile bertaraf edip geri çekilmelerini sağladı.

Gaziler geceleyin uyumazlar, gündüzleri ise at sırtından inmezlerdi. Buraları Müslüman toprakları yapma azmi ile kanlarını, canlarını feda edip hayırla yad edilmek adına çalıştılar.

İznik civarına yakın bulunan Kara Tekine yerleşen Samsa Çavuş, zaman zaman İznik'e akınlar düzenleyerek kale çevresinde sık sık görünmeye başlamıştı. İznik tekfuru bu baskınlardan yakınarak Bizans İmparator'undan yardım istedi. Konstantiyye'den toplanan Bizans askerleri gemilerle Yalova'ya çıkarıldı. Bu haberi duyan Abdurrahman Gazi Bizans kuvvetlerine baskın yaparak çoğunu kılıçtan geçirdi sağ kalanlar ise bin bir zorluklar ile gemilerine binip İstanbul'a döndüler.

Abdurrahman Gazi, Bursa fethedilinceye deyin, Bizans sınırında uç beyi olarak hizmet verdi ve Akcakoca ile istişareli olarak bu bölgede gaza ve fetihlerini sürdürdü.

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmaktadır.

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