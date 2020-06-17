Antikor testlerinin yapılacağı iller listesi açıklandı! Bağışıklık belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. Tabi bu testler kadar önemli olan bir diğer konu da sizlerin iş yerlerinizde alacağınız tedbirler.'' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi sürecinde ekonominin dipten yukarı doğru çıktığını ifade ederken reel sektörün tırmanışta olduğunu belirtti.

''Canlanma hız kazandı''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı.

''İlk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti''

Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor.

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu testlerin uygulanmasına 11 Haziran’da 7 pilot ilde başlanmıştı.

Antikor testleri yapılacak

Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. 13 ilimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa’da testler dün başladı. Sizlere de müjdeyi vereyim. Kocaeli’de antikor yani bağışıklık testleri bugün başlıyor. Tabi bu testler kadar önemli olan bir diğer konu da sizlerin iş yerlerinizde alacağınız tedbirler. Bu noktada sanayicilerimize yol göstermek için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren işletmelere 'Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' veriyoruz. Şimdiye kadar 177 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Denetimi biten 24 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. Belgeyi alan firmalar 'TSE Güvenli Üretim' logosunu gururla kullanabilecek. Böylece tek bir logoyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar"