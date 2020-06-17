Ali Koç Volkan'a talimat verdi Emre Cüneyt Çakır'a bakın ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmazken Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale çıkan ilk ekip oldu. Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak , Fenerbahçe'nin sayısını ise Deniz Türüç kaydetti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçına yedek başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Deneyimli oyuncu bir pozisyonda Trabzonspor'u 6. dakikada 1-0 öne geçiren Alexander Sörloth ile tartışma yaşadı.

Emre kenarda kızardı

Emre Belözoğlu, ilk önce sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, Sörloth'a da sarı kart çıkardı. Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu Volkan güçlükle oyun alanı dışına götürdü.

"Allah'tan kork''

Pozisyon sonrası sarı kart gören Emre hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu tepki nedeniyle sarı kart gören Emre itirazlarına devam ederken, "Allah'tan kork! Sörloth'un yaptıkları ne olacak? Bir de ona bak sana hoca!" diye bağırınca ikinci sarıdan kırmızı kartla kulübeden atıldı.

Volkan'a talimat verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı. Beraberlik golü Ali Koç'u sevindirse de Fenerbahçe kupaya veda edince, stattan hüzünlü bir şekilde ayrıldı. Başkan Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, talimat vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.