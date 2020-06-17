Deniz Türüç çılgına döndü Volkan Demirel'in tepkisi dikkat çekti
Fenerbahçe'de antrenör Volkan Demirel'in Trabzonspor maçında telefonla konuşması dikkat çekerken Deniz Türüç'ün oyundan alınmasının ardından verdiği tepki geceye damga vurdu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale çıkan ilk ekip oldu. Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak , Fenerbahçe'nin sayısını ise Deniz Türüç kaydetti.
Emre kenarda kızardı: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçına yedek başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Deneyimli oyuncu bir pozisyonda Trabzonspor'u 6. dakikada 1-0 öne geçiren Alexander Sörloth ile tartışma yaşadı. Emre Belözoğlu, ilk önce sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, Sörloth'a da sarı kart çıkardı. Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu Volkan güçlükle oyun alanı dışına götürdü.
Telefon trafiği: Lisansı yeterli olmadığı için tribüne çıkmak zorunda kalan sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel’in oyunun 57. dakikasındaki telefon trafiği kameralara da yansıdı. Görüşmenin ardından Fenerbahçe’de yapılan değişiklikler dikkat çekti.
2 oyuncu değişikliği: Bu telefon görüşmesinden sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe kulübesi oyuna 2 değişiklik ile müdahale etti. Serdar’ın yerine Jailson, Deniz’in yerine de Ferdi oyuna dahil oldu. Volkan Demirel ayrıca kenara sık sık seslenerek uyarılarda bulundu.