Deniz Türüç çılgına döndü Volkan Demirel'in tepkisi dikkat çekti

2 oyuncu değişikliği: Bu telefon görüşmesinden sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe kulübesi oyuna 2 değişiklik ile müdahale etti. Serdar’ın yerine Jailson, Deniz’in yerine de Ferdi oyuna dahil oldu. Volkan Demirel ayrıca kenara sık sık seslenerek uyarılarda bulundu.