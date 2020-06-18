Esra Erol inanamadı! Ayfer Duran cinlere inandı 4 kişiyle kaçtı
ATV canlı yayınına Esra Erol, gaipten haber verip, cinlerle irtibat kuran Ayfer Duran'ı çıkardı. Şaban Duran ile Ayfer Duran'ın yüzleşmesi hayli ilginç geçti. Eşine nefretle bakan Ayfer Duran, Esra Erol'u da şaşırttı.
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'un programına Ayfer Duran - Şaban Duran çifti damga vurdu. İddiaya göre Ayfer Duran, cinlerle irtibat kuruyordu ve kimin öleceğini biliyor, gaipten haberler alıyordu. Kendi ailesi başta olmak üzere herkesle irtibatını kesen Ayfer Duran, 3 çocuğu ile komşu oğlunu da kendine inandırdı. Bir gece hepsini alıp Ağrı'dan kaçıp İstanbul'a geldi. Ayfer Duran bugün Esra Erol'un canlı yayınında yüzleşmeye geldi. İşte olanlar:
Esra Erol’un programına Iğdır’dan katılan Şaban Duran, anlattığı hikaye ile herkesi şaşkına çevirdi. 25 yıllık eşi Ayfer Duran’nın 6 ay önce 3 çocuğunu da yayına alarak Iğdır’dan İstanbul’a taşındığını ve hiçbir şekilde eşinin ve çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini belirtti. Ancak işin garip tarafı 25 yıllık eş Ayfer, Şaban Duran’dan ayrılmak istemesinin gerekçesiydi.
Eşim üç harflilerle görüşüyor
Şaban Duran, eşinin gitmeden son 1 yıl içerisinde çok değiştiğini aynı evin içinde bile kendisiyle konuşmadığını, eve getirdiği yiyeceklerden yemediğini dile getirdi. Eşinin saatlerce odaya kapandığını belirten Şaban Duran şunları anlattı:
-Eşine tedavi için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını sözlerine ekleyen Şaban Duran “Eşim 1 yıldır üç harfli varlıklarla rüyasında konuştuğunu söylüyor ve bende dahil birçok kişiye öleceği günü söyleyerek insanları etkilemeye çalıştı. Ancak şükür ki ölen olmadı. Bir gün yanıma gelerek bizim "Seninle imam nikâhımız düştü çünkü 3 harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" dedi. 3 çocuğumu da bu şekilde etkisi altına aldı” dedi.
Seninle görüşmemiz yasak
25 Aralık 2019 tarihinde eşi ve çocukları tarafından terkedilen Şaban Duran aylarca onları aradığını ve izlerine İstanbul’da rastladığını söyledi. Geçtiğimiz Şubat ayında ailesinin İstanbul’da kaldıkları evi bulan Duran, kapılarına gittiğini ancak kendisine kapıyı dahi açmadıklarını “Seninle görüşmemiz yasak, çünkü öyle istiyorlar” denilerek kapının yüzüne kapandığını anlattı.