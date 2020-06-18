Esra Erol inanamadı! Ayfer Duran cinlere inandı 4 kişiyle kaçtı

Eşim üç harflilerle görüşüyor

Şaban Duran, eşinin gitmeden son 1 yıl içerisinde çok değiştiğini aynı evin içinde bile kendisiyle konuşmadığını, eve getirdiği yiyeceklerden yemediğini dile getirdi. Eşinin saatlerce odaya kapandığını belirten Şaban Duran şunları anlattı:

-Eşine tedavi için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını sözlerine ekleyen Şaban Duran “Eşim 1 yıldır üç harfli varlıklarla rüyasında konuştuğunu söylüyor ve bende dahil birçok kişiye öleceği günü söyleyerek insanları etkilemeye çalıştı. Ancak şükür ki ölen olmadı. Bir gün yanıma gelerek bizim "Seninle imam nikâhımız düştü çünkü 3 harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" dedi. 3 çocuğumu da bu şekilde etkisi altına aldı” dedi.