HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Denizli'de bir astsubay yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü sırasında paraşütün hakimiyetini kaybeden Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, düşerek yaşamını yitirdi. 

Abone ol

ESKİŞEHİR 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, yamaç paraşütü yapmak için 300 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'ne çıktı. 

Ilıksu, atlayışını yaptıktan bir süre sonra paraşütünün hakimiyetini kaybederek düşmeye başladı.

Kurtulmak için yedek paraşütünü açan Ilıksu, Uzunpınar Mahallesi Korucak mevkisi yakınlarında yaklaşık 20 metrelik mesafeden kekik tarlasına sert şekilde düştü.

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilıksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ilıksu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'den, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek
Kahramanmaraş'ta tutuklanan kadının koronavirüs testi pozitif çıkınca 10 kişi karantinaya alındı
İşte İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayıları! Bakan Koca açıkladı
Şırnak'taki patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı; Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye sağlık turizminin yeni gözdesi oldu
PTT ile AFAD işbirliğini geliştiriyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık
CHP'de Meclis yönetimi için seçim yapılacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Kırşehir'le birlikte sayı 45 oldu
AKOM'dan İstanbul için 5 gün yağış uyarısı
Yorumlar