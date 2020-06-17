Türkiye sağlık turizminin yeni gözdesi oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık turizmi için yeni hamle! Yeni genelgeyle birlikte, koşulları yerine getiren hastaların ülkelerine bakılmadan Türkiye'ye tedavileri yapılacak.

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Dünyanın, turist girişleri açısından ilk on turizm destinasyonu içerisinde yer alan Türkiye, son yıllarda sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geldi. Sağlık alanında yapılan önemli reformlar, sağlık tesislerinde görülen gelişmeler ve özellikle özel hastanelerin bu alanda gösterdiği profesyonel çabalar sonucunda, sağlık turizminde çok önemli bir mesafe kat edildi.

Özellikle tüm dünyayı saran pandemi sürecinde gerçek bir sınava tabi olan ülkeler, sağlık sistemleri ile test edildiler. Koronavirüs pandemisi sürecinde sınavını geçen Sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı Türkiye, ne kadar kaliteli bir sağlık altyapısına sahip olduğunu böylelikle kanıtlamış oldu. Doc’s Health Tourism Agency CEO’su Yusuf Temrel, Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecindeki başarısına dikkat çekerek Türkiye'nin sağlık sisteminde bir kez daha kendisini kanıtladığını söyledi.

Dünyanın koronavirüs salgını ile zorlu bir mücadele verdiğini ifade eden Temrel, Türkiye'nin donanımlı hastaneleri, tecrübeli sağlık personeli ile süreci en az hazarla atlatan ülkelerin başında geldiğini kaydetti.

Türkiye'ye gelecek hastaların Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelge ile tedavilerinin en iyi biçimde planladığını belirten Temrel, hastaların refakatçileriyle birlikte ülkeye geldikleri aynı gün kendilerine ayrılan servislerde tedavi edileceğini söyledi.

Gözler Türkiye'ye çevrildi

Salgının etkilerini en aza indirebilmek için tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de yurtdışı uçuşlarının belli bir süre ara verilmesinin ardından sağlık bakanlığından yapılan açıklamada 20 Mayıs 2020 itibarı ile Türkiye sağlık turizmine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Hangi ülkelerden hasta kabul edilecek?

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yeni genelge ile sağlık turizminde ülke sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık 20 Mayıs’ta sağlık turizmini 31 ülkeyi kapsayacak şekilde yeniden başlatmıştı.

20.05.2020 tarihinden itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu ülkelerden gelecek hastalar kabul edilmekteydi. Yeni genelgeye göre artık dünyanın tüm ülkelerinden gelen hastalar kabul edilecek.

Kabul edilecek hastalar belli oldu

Genelge ile eskiden Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilirken, şimdi tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanları da sağlık turizmi kapsamına alındı.

Hastalar ülkeye nasıl gelecek, süreç nasıl ilerleyecek?

Kabul edilecek hastalar, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ)’ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak. Ön onay için istenen bilgi ve belgeler USHAŞ tarafından yayımlanacak.

Önceki genelge ile hasta ve refakatçilerinin sadece İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Kapıkule ve Sarp hudut kapılarından giriş yapmaları şart koşulurken, yeni genelge ile beş havaalanı ve üç sınır kapısından girişe imkan tanındı. Bu çerçevede İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı ile Habur Hudut Kapısı da kapsama alınmış oldu.

Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan ve Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olan önceden belirlenmiş bir hastaneye gidebilecek, Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.