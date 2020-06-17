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Sayısal Loto'nun 17 Haziran çekilişi yapıldı

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazanırken talihlinin isabet eden kuponu Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı açıklandı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1332. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42 ve 47 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 591 lira devretti.

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