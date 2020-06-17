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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4861'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 182.727'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 155 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 745 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ ŞÖYLEYDİ;

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