Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte il il günlük vaka sayıları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu il ise Kilis oldu... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayıları ise çok çarpıcı... Koca bir kez daha uyardı...
ayılarını açıkladı! İşte çarpıcı o rakamlar
Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre korona virüs vakalarını açıkladı. Vaka sayısındaki dalgalanma hakkında "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." diyen Bakan Koca, şöyle konuştu:
- Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pinomoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pinomoni oluyor.
- Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.
- Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır.
- Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir.
- Son günlerde dalgalanmarın seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir.
Ankara günlük vaka sayısı
Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
İstanbul günlük vaka sayısı
Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.
İzmir günlük vaka sayısı
Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.