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İşte İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayıları! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni normalleşme sürecinin ardından hastalık yokmuş gibi davranılmasının yanlış olduğuna dikkat çekerek; İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bazı illerin vaka sayıları bakımından bulundukları son durumu açıkladı.

İstanbul ve Ankara'da ürküten rakamlar
''Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane'dir. En düşük ilimiz Kilis'tir. Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Ankara'da günlük ortalama vaka 127, son bir haftada ortalama vaka 155, son üç günde ortalama vaka 177.

İstanbul'da son bir ayda 653, son bir haftada 620, son üç günde 616.

Düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçmektedir.''

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