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Öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrim içi düzenlenecek

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

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