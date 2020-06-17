Fenerbahçe ve Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Fenerbahçe Kulübünün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübünün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle 'Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle 'Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."