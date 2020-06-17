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Hakim-savcı kararnamesi açıklandı! 18 ilin başsavcısı değişti

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Hakim ve Savcılar kararnamesi ile 18 ilin başsavcısı, 4 bin 826 hakim ve savcının da yeri değişti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

HSYK Yaz Kararnamesi'nde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yerini korudu.

Adana Başsavcısı Bilal Gümüş oldu.

Gaziantep Başsavcısı Ahmet Çiçekli oldu.

Manisa Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz oldu

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