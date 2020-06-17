HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Kahramanmaraş'ta tutuklanan kadının koronavirüs testi pozitif çıkınca 10 kişi karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle savcı, katip ve avukatın da aralarında bulunduğu 10 kişi karantinaya alındı.

Abone ol

KAHRAMANMARAŞ merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir av bayisinde 3 Haziran'da eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K.'nin (45) yüzüne attığı kezzaptan etkilenerek yaralanan Fatma Ö.'nün (45) Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Kahramanmaraş'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fatma Ö.'ye, cezaevine konulmadan önce yapılan Kovid-19 testi ise pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince durumun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Ö., Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bu arada; zanlıyı Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis ile Kahramanmaraş Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, avukat ve şüphelinin yakınlarının yer aldığı 10 kişi evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekibinin konuya ilişkin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayıları! Bakan Koca açıkladı
Şırnak'taki patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı; Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı
Korsan maç yayınının arkasından Suudi Arabistan çıktı
Fenerbahçe'den çok sert Nihat Özdemir açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
CHP'de Meclis yönetimi için seçim yapılacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Kırşehir'le birlikte sayı 45 oldu
Aygül Hatun Kuruluş Osman kimdir tarihte Aygül Hatun nasıl öldü?
Furkan Korkmaz kimdir nereli Furkan Korkmaz boyu kaç?
Yorumlar