Kırmızı bültenle aranan DHKP/C'nin kasası yakalandı
Son dakika gelişmesine göre; kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.Abone ol
İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtildi
Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.
Emniyete götürüldü
İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.