Kırmızı bültenle aranan DHKP/C'nin kasası yakalandı

Son dakika gelişmesine göre; kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtildi

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

Emniyete götürüldü

İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.