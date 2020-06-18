Dolar güne sakin başladı! Analistlerden ikinci dalga uyarısı
6,85 TL seviyelerinde olan dolar/TL güne sakin bir seyirle başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya başladı.Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamaları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin Pekin'den gelen haberleri fiyatlayan küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanıyor.
Piyasalarda sakin seyir
Yurt içinde ise piyasalarda sakinlik hakim. Dolar kuru, 18 Haziran 2020 gününe 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL seviyesinden işlem görüyor.
Koronavirüs risk unsuru
Analistler, koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.
Altın fiyatları 18 Haziran
- Çeyrek altın: 624,70 Lira
- Yarım altın: 1.247,90 Lira
- Gram altın: 379,99 Lira
- Cumhuriyet altın: 2.488,10 lira