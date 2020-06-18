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Son dakika Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait 500'den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son dakika açıklamasına göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

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Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.

''TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz"

Bakan Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.

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