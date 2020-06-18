İstanbul'da maskesiz sokağa çıkma yasağı sonrası ilk gün dikkat çeken kareler
Dün, Bilim Kurulu'nun önerisi ve İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla İstanbul'da da dışarı çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Sabah saatlerinde toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği görüldü.
İstanbullular güne maske ile uyandı. İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü. Yasak öncesi vatandaşın maske kullanıma pek dikkat etmediği gözleniyordu. Bu da yasağın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterdi.
Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri görüldü.
Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti.