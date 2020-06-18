İstanbul'da maskesiz sokağa çıkma yasağı sonrası ilk gün dikkat çeken kareler

İstanbullular güne maske ile uyandı. İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü. Yasak öncesi vatandaşın maske kullanıma pek dikkat etmediği gözleniyordu. Bu da yasağın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterdi.