Volkan Bozkır biyografisi eşi Nazlı Bozkır ve çocukları kimdir?

192 ülkenin oy kullandığı oylamanın sonucunda BM Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi. Bu haberin ardından vatandaşlar Volkan Bozkır kimdir, aslen nereli araştırmasına başladı. Volkan Bozkır aslen Ankaralı ve 69 yaşında. Nazlı Bozkır ile evli olan Volkan Bozkır'ın Okşan Bozkır Mirap, Oytun Bozkır adında 2 çocuğu var.

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Volkan Bozkır kimdir, nereli soruları BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesinin ardından merak edildi. 192 ülkenin oy verdiği oylamadan 178 ülkenin desteğini alarak 75. dönem başkanlığına Volkan Bozkır getirildi.Volkan Bozkır aslen Ankaralı ve 69 yaşında. Nazlı Bozkır ile evli olan Volkan Bozkır'ın Okşan Bozkır Mirap, Oytun Bozkır adında 2 çocuğu var.

BM GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA VOLKAN BOZKIR SEÇİLDİ!

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.





VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.

AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.