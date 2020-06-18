Simge Fıstıkoğlu kimdir NTV'den neden ayrıldı veda mesajı

5 yıldır NTV ekranlarında spikerlik yapan Simge Fıstıkoğlu kanalına veda etti. Sosyal medya hesaplarından vedasını duyuran Simge Fıstıkoğlu'nun hayatı merak edildi. 37 yaşında olan Simge Fıstıkoğlu aslen Yeşilköylü. 2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile evlenen Simge Fıstıkoğlu'nun Emir ve İmge adında iki çocuğu var.

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Televizyon kariyerine spor spikeri olarak başladıktan sonra haber spikerliğine geçen Simge Fıstıkoğlu, 5 yıldır çalıştığı NTV'den ayrıldığını açıkladı. Deneyimli spiker, kişisel Twitter hesabından veda mesajı yayınlayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Peki Simge Fıstıkoğlu kimdir, eşi Emir Tavukçuoğlu kimdir?

Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Simge Fıstıkoğlu, Edip Mazhar ile Güler çiftinin iki kızından biridir. Fıstıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Televizyonculuk kariyerine 2006 yılında Habertürk TV'de spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti.

2012 yılında Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yapmıştır. Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı.

Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu. NTV'de ana haber sunuculuğu yaptı. Yine NTV’de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programını ve "Günün İçinden" adlı haber programını sundu.

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV’den 17 Haziran 2020’de ayrıldı. 2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlenen Simge Fıstıkoğlu'nun Emir ve İmge adında iki çocuğu var.