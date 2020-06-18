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Fahrettin Altun'dan PKK'ya lanet: Bu topraklardan kazıyacağız

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan bombanın patlaması sonu 4 işçi şehit olmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ''Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.'' dedi.

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Altun, resmi Twitter hesabından PKK'nın Şırnak'ta gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ''Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımı:

''Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.''

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