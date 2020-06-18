Adana'da sarmaşıklarla kaplı bina huzur veriyor değeri 1 milyon lira

Apartman sakinlerinden Serdar Yüce, doğayı seven 22 ailenin yüksek teknolojiyle donatılmış apartmanda yaşadığını belirterek, "İnşaatların çok yoğun olduğu şehirlerimizde herkes yeşile hasret kaldı. Bu projenin mimarları da yeşile hasret kalan bu insanları bir araya getirdi. Bu ortamda yaşamaktan çok mutluyuz. Sadece doğa değil, kapalı sosyal dinlenme alanları, sauna, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu ve açık terasımızla tüm kenti izleyebiliyor, eğlencelerimizi ve kentin meşhur kebabını yapabiliyoruz. Pandemi döneminde insanların bahçeye, yeşile daha çok ihtiyaç duyduğu günlerde, insanların çocuklarını kendi parklarında gezdirebilecekleri butik bir apartman olduğu için burası revaçta" dedi.