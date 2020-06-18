İzmir'de evladın babasına son kez bakışı yürek dağladı

İZMİR'de Hikmet Akgün (72) sokak ortasında fenalaşıp yere yığılınca bölgeye gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp gelen gelen evladı Fevzi Akgün, babasının cansız bedenine bakıp gözyaşı döktü. O sırada evladın yaşadığı acı herkesin acısı oldu.

Abone ol

Yaşadığı Manisa'dan bir süre önce oğlu Fevzi Akgün'ün yanına gelen Hikmet Akgün, saat 06.00 sıralarında, Bayraklı ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evden çıktı.

Babasına son kez baktı boğazlar düğümlendi

Talihsiz adam sokakta yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada gelen Fevzi Akgün, babasına üzerindeki örtüyü kaldırıp son kez baktı.

Hikmet Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken mahalleli, Hikmet Akgün yürürken fenalaştığını, kaldırım üzerine uzanıp, su isteyip ardından cep telefonundan oğlu Fevzi Akgün'ü aranmasını söylediğini anlattı.