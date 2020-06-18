PKK'lı Nurettin Demirtaş: Cemaate FETÖ denilemez

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı terör örgütü PKK yöneticisi Nurettin Demirtaş'ın "Müslümanları nasıl tasfiye edeceklerdi? Bir adet 'terör örgütü' icat ettiler ve adına FETÖ dediler. " açıklamasını Sabah yazarı Mahmut Övür köşe yazısında değerlendirdi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın açıklamaları yeniden gündemde. Demirtaş, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Mazlum Doğan" akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim veriyor.

Demirtaş'ın akıllara ziyan açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür, yazısında buna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Müslümanları nasıl tasfiye edeceklerdi? Bir adet 'terör örgütü' icat ettiler ve adına FETÖ dediler. Sadece cemaati değil AK Parti'ye biat etmeyen tüm Müslümanları ve demokratları tasfiye etmenin kumpasını bu şekilde kurdular. Adına iktidar kavgası diyenler oldu. İşin uluslararası boyutu, küresel sermayeyle alakası vs. buradaki konumuz değil. Cemaate FETÖ denilemez."

"İttifaktan da öte bir durum"

200'ü aşkın insanımızı katleden, Meclis'i ve bu ülkenin önemli kurumlarını bombalayan, sokakları kan gölüne çeviren FETÖ'yü terör örgütü değil "cemaat" diye niteleyen PKK'lı bir yönetici bu. Bu ittifaktan da öte bir durum.

Allah'tan bu kirli ortaklığı 15 Temmuz direnişi tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. O günden sonra da Türkiye'nin teröre karşı mücadele konsepti değişti ve Türkiye prangalarından kurtularak ilk kez kendi gücüyle bu mücadeleyi yürütmeye başladı.

Bu yüzden de bugün yürütülen mücadeleyi geçmiştekilerle karıştıranlar yanılıyor. Irak'tan Libya'ya uzanan hatta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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