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MEB'den öğretmen seminerleri kararı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından açıklanan bilgiye göre, öğretmen seminerleri olarak da bilinen öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrimiçi düzenlenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

22-30 Haziran
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütülecek
Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

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