Premier Lig'de tarihi olay! Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı

Premier Lig'de Aston Villa-Sheffield United mücadelesi tarihi hataya tanıklık etti. Gol çizgisi teknolojisi çalışmayınca kale çizgisini geçen top, gol olarak verilmedi. Maç sonrası teknolojiyi işleten firma 9 bin maçtır böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.

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Premier League'de salgın arasından dönüşündeki ilk mücadeleye 41. dakikada yaşanan pozisyon şaşkınlığa neden oldu.

Hakem golü vermedi

Oliver Norwood'un kullandığı serbest vuruşta, Aston Villa kalecisi Orjan Nyland, 41. dakikada topla birlikte gol çizgisini geçti. Ancak hakem Michael Oliver, Sheffieldlı futbolcuların şaşkın bakışları karşısında golü vermedi.

9 bin maçtır rastlanmayan teknik arıza

Oyunculara kolundaki uyarı sisteminden titreşim almadığını işaret eden Oliver, VAR hakemlerinden de tavsiye almayınca konuk ekibin öne geçmesine engel oldu.Karşılaşmanın ardından gol çizgisi teknolojisini işleten firma, futbolseverlerin 9 bin maçtır rastlanmayan bir arızaya tanık olduğunu itiraf etti.

'Hakeme sinyal gönderilmedi' açıklaması

Firma, kale çizgisini kontrol eden 7 kameranın da açılarının sahadaki futbolcular tarafından kapandığı gerekçesiyle hakeme sinyal gönderilmediğini açıkladı. Öte yandan mücadele 0-0 beraberlikle bitti.