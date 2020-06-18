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Arsenal Manchester City deplasmanından mağlup ayrıldı

Pandemi sonrası futbolun başladığı Premier Lig'de Manchester City-Arsenal mücadelesi bol gollü geçti. Ev sahibi takım 3 puanı alırken mücadelede David Luiz kırmızı kart gördü.

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Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Manchester City, Etihad Stadı'nda Londra ekibi Arsenal'i konuk etti. Manchester City, maçın ilk yarısını Raheem Sterling'in 45+2'nci dakikada attığı golle önde kapadı.

3 golle 3 puan geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Manchester City, 90+2'nci dakikada Phil Foden'in attığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İlkay oynadı, David Luiz kırmızı kart gördü

Konuk ekip Arsenal'de David Luiz maçın 49. dakikasında kırmızı kart gördü.
City'nin ilk golünde hata yapan David Luiz, ikinci gol öncesinde de penaltıya sebep olan futbolcuydu. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla Manchester City puanını 60'a çıkarırken, Arsenal ise 40 puanda kaldı.

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