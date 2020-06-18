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Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı Süper Lig maçında sakatlanan ve ameliyat edilen kaleci Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaval kemiğinden ameliyat olan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesi dileğini iletti.

 Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti.

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