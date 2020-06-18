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Konya'da halasını vuran yeğen saklandığı mısır tarlasında yakalandı

KONYA'da, kavgalı olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle başından vurarak ağır yaralayan Haydar Gülağacı (19), saklandığı mısır tarlasında yakalanarak, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde  meydana geldi. Haydar Gülağacı daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti.

İddiaya göre hala, yeğenini eve almadı. Haydar Gülağacı da evin penceresinden dışarı bakan halasına, yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi devem eden Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tarlada kovalamaca

Kaçan yeğenin peşine düşen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haydar Gülağacı'nın

olay yerinden 5 kilometre uzaklıktta bulunan mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. Gülağacı, mısır tarlasında yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin tüfeği ise sakladığı köpek yuvasında bulundu. Haydar Gülağacı'nın sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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