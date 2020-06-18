Parmaklarını ve burnunu kesip yüzünün derisini yüzdü! Canavarlık sayılmadı

İSTANBUL'da Afgan uyruklu Najiha Arabzai, birlikte yaşadığı Afgan Zivar Gol Ravan tarafından vahşice katledildi. Sevgilisini öldüren Ravan, 10 parmağını ve burnunu kesip, yüzünün derisini yüzdü... Ceset parçalarını tuvalete attı.. Mahkeme bu vahşeti "canavarca hisle öldürme" saymadı...

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Afgan uyruklu Najiha Arabzai’yi canice öldürüp ardından derisini yüzen, birlikte yaşadığı Afgan Zivar Gol Ravan, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, katilin Arabzai’yi öldürdükten sonra derisini yüzdüğü için cinayetin ‘canavarca hisle’ işlenmediğini belirtti.

İstanbul Bahçelievler’de 2 Nisan 2019’da, Afganistan uyruklu Najiha Arabzai’nin (25) yatak bazasına konulmuş, parmakları, kulakları ve burnu kesilmiş, yüzünün derisi yüzülmüş cesedi bulundu. Cinayeti işlediği tespit edilen ve Arabzai’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan (28) tutuklandı.

'Kimliği ortaya çıkmasın diye parçaladım'

Zivar Gol Ravan, davanın görüldüğü Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, Najiha Arabzai ile beraber yaşadıklarını belirterek şunları anlatmıştı: “Najiha Arabzai’yi tokatladım. Daha sonra boğazına yumruk attım ve eşarpla boynunu sıktım. Bayıldı sandım. Sabah olduktan sonra evden çıkıp bir valiz alıp geri geldim. Najiha’yı aldığım bavula koydum. Başka bir apart daireye yerleştim. Onu hâlâ çok seviyordum. Öptüm. Hatta birlikte dahi olmak istedim. Sinirle dışarı çıkıp bıçakla geri döndüm. Önce 10 parmağını kestim. Kimliği ortaya çıkmasın diye kulaklarını ve burnunu da kestim. Yüzünün derisini de bıçakla soydum. Parçalarını tuvalete atıp sifonu çektim. Kendisini yatağın baza kısmına yerleştirip evden ayrıldım.”

Kasten öldürmeden ceza

Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Zivar Gol Ravan’a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet hazırladığı gerekçeli kararda Ravan’ın, maktuleyi boğazını sıkarak öldürdükten sonra tanınmasını önlemek amacıyla derisini yüzüp, parçaladığını bu nedenle de ‘canavarca hisle kasten öldürme’ hükümlerinin tatbik olunamayacağını belirtti. Mahkeme, Ravan ve Arabzai’nin nikâhları olmaması nedeniyle aralarında birlikte yaşama ve sadakat yükümlülüklerinin bulunmadığı gerekçesiyle ‘eşe karşı kasten öldürme’ (ağırlaştırılmış müebbet) hükümlerinin de uygulanamayacağı ifade edildi.