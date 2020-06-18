Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Bu yıl karnelerin ilköğretimde e-okul, liselerde ise randevu ile dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze telafi eğitimine katılmanın zorunlu olup olmadığı için de "Telafi demek, zorunlu olmayan demek. Biz hiçbir velimizi telafiye zorlayamayız" ifadelerini kullandı...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Bu yıl karnelerin ilköğretimde e-okul, liselerde ise randevu ile dağıtılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze telafi eğitimine katılmanın zorunlu olmadığını söyledi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Karneler nasıl dağıtılacak?

- (Karneler nasıl verilecek?) Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtacağız.

- (Yeni dönemde uzaktan eğitim olur mu?) Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin belli kısmını karşılar.

- Birçok ülke çok ani kararlar alıyor. Hemen bütün okulları açalım, okul öncesini yapalım. Türkiye'de bazen şunu hissediyorum. 'Niye açılmıyor' gibi. Biz bu konuda verileri çok önemsiyoruz. 'Yanlış yaptık' diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz.

Okulları 3 hafta açsak büyük sorunlarımız olacaktı

- Dün Sağlık Bakanımız ile İçişleri Bakanımız ile yeniden süreci gözden geçirdik .Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı. Açmadık, biz bunu telafi edebiliriz. Biz buna çok güveniyoruz. Problemimiz çocukların kazanım eksikliği olsun. Okulları bu 3 hafta açsaydık, yani yarına kadar okullar açık olsaydı bizim çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

'Yaz unutturması uyarısı'

- Bizim öğrencilerin tatilini boş durmak olarak görmediğimiz açık. O zamanı nasıl verimli geçirebilirler, bunun peşindeyiz. Okulları kapattık, iki ay da tatil var, rahat edelim meselesi değil bu. EBA TV'de, EBA internette yüzlerce hazırlık yaptık. Bizim eğitim biliminde 'yaz unutması' dediğimiz bir şey var. Tatil ne kadar uzun olursa, bir sonraki senenin telafisi o kadar uzun oluyor. O yüzden yazı verimli geçirmemiz lazım.

- Çok şık ve çok farklı kitaplar geliyor çocuklar için ilkokulda, ortaokul için bir aplikasyon geliyor. Pazartesi günü bunu açıklayacağız. Yabancı dilde de çocuklarımızın yoğunlaşmış bir yabancı dil almasını istiyoruz.

Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu?

- Telafi demek, zorunlu olmayan demek. Biz hiçbir velimizi telafiye zorlayamayız. Öyle velilerimiz var ki, bizim istediğimizin çok ilerisindeler. Neyi telafi edeceğiz? O kadar çok düzenli çalışan çocuklarımız var ki. Okulda uğraşmadıkları kadar daha fazlasıyla uğraştılar öğretmenlerimiz. Biz olumludan bakalım. Çoğunluk ne yaptı, ona bakalım.

'İkinci dalga' riski: Birçok senaryoya hazırlık var

- (İkinci dalga tedbirleri) Bizim ekip olarak görevimiz, dünyada ve Türkiye'deki muhtemel uygulamalara yönelik çalışmalar yapmak. Biz öyle çalışmalar yapıyoruz ki, buna da senaryo yazmayalım olmaz diyorlar. Diyorum ki, niye olmaz? En kötüden en kolay senaryoya kadar getirelim yapalım. Bu konularla ilgili birçok senaryoya hazırlık var. Öğretim programı konusunda da hazırlıklar var.

LGS tedbirleri

- Benim temaslı bir çocuğum var diyelim. "Bir rahatsızlığım yok karantinadayım, sınava girmek istiyorum" diyor. Bu bir yasal hak. Bir aile, hekim izin verdikten sonra sınava girmesiyle ilgili "devlet tedbir almak zorunda" derse ne yapacaksınız?

- Biz bütün hastaları zorla alıyormuşuz gibi konuşuluyor. MEB, vatandaşın talebinin gereğini yapmak zorundadır. O kadar çok sayıda öğretmen varken, 3 bin küsurlardan, 18 bin küsurlara çıktı okul sayısı, niye biz 18 binlere çıkardık? Çünkü rahat olsun ortam, geniş geniş yapalım istiyoruz.