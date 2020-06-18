Galatasaray'dan stopere Sırp ikili! Fatih Terim istiyor

Şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdüren Galatasaray, Sırp savunmacılar Strahinja Pavlovic ve Svetozar Markovic'i takıma katmak istiyor. Fatih Terim'in de olumlu baktığı belirtilen transferde tek pürüz, ücret konusu olabilir.

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Transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.

Fatih Terim istiyor

1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.

Fotomaç'ın haberine göre; Monaco'nun farklı bir ligde deneyim kazanması için Pavlovic'i Galatasaray'a kiralayabileceği öğrenildi.

Diğer yıldız Svetozar Markovic

Terim'in stoper için diğer hedefinin ise bir başka Sırp Svetozar Markovic olduğu bildirildi. Olympiakos'un sezon başında yine Partizan'dan aldığı ve hali hazırda Larissa'ya kiraladığı 20 yaşındaki genç oyuncunun listeye yazıldığı aktarıldı. Markovic'in de özellikle ayaklarını çok iyi kullanması Fatih Terim'in ilgisini çekmeye yetti.

Marcao ve Luyindama'ya olan teklifler nedeniyle harekete geçen Cimbom, bu oyunculardan birisi gitse de gitmese de defansa takviye yapmayı planlıyor. Öte yandan Ahmet Çalık'ın gönderilmesi de gündemde olanlar arasında.