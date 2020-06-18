Somali'de patlama! Ölü ve yaralılar var
SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da, Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bir bölgede bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Abone ol
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bir bölgede patlama meydana geldi.
Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.