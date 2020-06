John Bolton'dan çarpıcı sözler! Trump 2018'de Venezuela'yı işgal etmeyi planlıyordu

Yazdığı kitapla görev yaptığı döneme ait anılarını kamuoyuna sunması beklenen ABD eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump'ın 2018'de Venezuela'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı Bolton'ın bu ay sonunda yayınlanması planlanan 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' kitabının yankıları sürüyor.

Trump, kitaptaki iddialara karşı çıkarken kitabın yayınlanmaması için dava açtı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" belirtildi.

'Venezuela'yı işgal etmeyi planlıyordu'

Bolton'ın daha yayınlanmadan ABD'yi karıştıran kitabı, ABD basını ve kamuoyunda büyük ses getirdi.

Bolton'ın bu iddialardan biri de, Trump'ın 2018 yılında Venezuela'yı işgal planı... Bolton'a göre ABD lideri, 'Venezuela'dan 'ABD'nin bir parçası' olarak söz etti.

Bolton'ın kitabında Beyaz Saray personeli John Kelly'nin sözlerinden alıntı yaptığı iddia ediliyor. İddiaya göre Kelly, Bolton ile konuşmasında, Trump'ın Venezuela'yı işgal etmek istediğini söyledi.

İddialar üzerine, Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Ağustos 2018'de Beyaz Saray'daki bir toplantıda yaptığı açıklamaya dikkat çekiyor.

Venzuela makamları 3 Mayıs'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu öldürmek isteyen bir grup silahlı paralı askerin engellendiğini, yakalananlar arasında 2 ABD askerinin olduğunu belirtmişti.

Maduro, Venezuela devlet televizyonunda, belgeleri göstererek ABD'nin kendisini öldürmeye çalıştığını dile getirdi.

Trump yönetimi ise, Washington'un Venezuela'da tutuklanan bir grup insanla hiçbir ilgisi olmadığını ve ABD'nin planladığı takdirde bu ülkeye karşı bir operasyon yürütme gerçeğini gizlemeyeceğini söyledi.

Bolton'un kitabının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak, yayınlanması önce mayıs ayına, daha sonra 23 Haziran'a ertelendi.

ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın kitabın, devlet sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle dava açtı.