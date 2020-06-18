Kartal'da biber gazıyla kuyumcu soydu 45 yüzük çaldı

İSTANBUL Kartal'da yüzüne taktığı maske ve eline aldığı biber gazıyla kuyumcudan 45 adet altın yüzük çalan Mahsun K.(22), polis tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. Zanlının güpegündüz işlediği suç kameralara yansırken daha önce de başka kuyumcudan 50 yüzük çaldığı belirtildi.

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Kartal yukarı Mahalle Üsküdar caddesi üzerinde 8 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kuyumcu, gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi. Hemen alarma geçen polis olay yerine gittiğinde müşteri gibi içeri giren bir kişinin biber gazı sıkarak 45 yüzüğü gasp edip kaçtığını belirledi.

"Peşinden koştum, spreyin etkisiyle yığıldım"

Mağdur kuyumcu M.S. "Yüzünde cerrahi maske bulunan bir kişi dükkanıma gelerek yüzük alacağını ve en ağır yüzükleri göstermemi istedi. Ben yüzük tablalarını çıkarttığımda birden yüzüme doğru bir sprey sıktı. Sonra da tezgahın üzerinde bulunan yüzük dolu tablayı alarak kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum. Ancak 200 metre ilerde spreyin etkisiyle yere yığıldım. Onu yakalayamadım." dedi.

Gasp anı kameralara yansıdı

Polis olay yeri güvenlik kameralarını incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi içeri girdiği, bir süre tezgahın üzerindeki yüzükleri inceliyor gibi yaptıktan sonra aniden cebinden çıkarttığı biber gazını kuyumcuya sıktığı yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mahsun K..(22) evine 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan baskında gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada yatağının içine gizlenmiş gasp edilen yüzükleri ele geçirdi.

Daha önce de başka bir kuyumcuyu soymuş

Emniyete getirilen şüphelinin yapılan incelemelerde Sultanbeyli’ de de bir kuyumcudan 29 Mayıs 2020 tarihinde 50 adet yüzük çaldığı belirtildi. Şüphelinin bu kuyumcudan gasp ettiği yüzükleri bozdurarak parasını hesabına yatırdığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.