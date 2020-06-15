Trump'a kitap sonrası yeni bir şok! Melania doğum gününde sırra kadem bastı

ABD, beyaz bir polis memurunun Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesiyle başlayan protestolarla boğuşurken Başkan Donald Trump'ın bir de aile meseleleriyle başı dertte... Trump ve First Lady Melania Trump'ın yazdığı evliliğiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ABD'de gündem yaratmış durumda. Bugün ise ABD başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump arasında yaşanan son bomba büyük yankı uyandırdı. İşte son gelişmeler....