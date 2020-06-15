Trump'a kitap sonrası yeni bir şok! Melania doğum gününde sırra kadem bastı
Ülkesindeki şiddet olayları nedeniyle başı şu sıralar fena bir şekilde dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinde de sular durulmuyor. Dün eşi Melania Trump'ın kitabında, Trump ile olan evlilik sözleşmesindeki detaylar gündeme bomba gibi düşmüştü. Melania, Trump'a doğum gününde yeni bir şok yaşattı.
ABD, beyaz bir polis memurunun Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesiyle başlayan protestolarla boğuşurken Başkan Donald Trump'ın bir de aile meseleleriyle başı dertte... Trump ve First Lady Melania Trump'ın yazdığı evliliğiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ABD'de gündem yaratmış durumda. Bugün ise ABD başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump arasında yaşanan son bomba büyük yankı uyandırdı. İşte son gelişmeler....
Eşinin yanında göründüğü anlarda yüzü hiç gülmeyen ve Donald Trump'ın elini tutmamaya çalışan First Lady hakkında yazılan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak kitaptan detaylar ortaya çıkmıştı.
ABD First Lady’si Melania Trump’la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve geceleri kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.
Melania'nın kitabından şok detaylar
Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan yeni kitap “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyor.