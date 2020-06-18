Kırklareli'nde maske denetiminde ilginç diyaloglar ne olur yapmayın

Maskeyi çantasında taşıyan kadına işlem

Kent merkezinde işlek caddelerde sabit ve ring halinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. İstasyon Caddesi'nde maskesini çantasında taşıyan bir kadına da işlem yapıldı. Kadın bir süre polis ekiplerini işlem yapmaması için ikna etmeye çalıştı. Eşini telefon ile arayan kadın ekiplere "Ne olur yapmayın." dedi.