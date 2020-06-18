Karaman'da bastığı korna az daha canından ediyordu

KARAMAN'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), hareket etmesi için önündeki bir otomobile korna çaldı. O otomobilden 7 kişi pala, sopa, bıçakla inerek Caner D.'ye saldırdı. Bölgedeki polislerin müdahale ettiği olayda otomobilden pompalı tüfek çıktı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi.

Korna çaldığı araçtan inen 7 kişi palayla saldırdı

Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki 51 EA 835 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı.

Otomobilden pompalı tüfek de çıktı

Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adliyede görevli polisler, saldırganlara müdahale edip Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi.

3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.