HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Karaman'da bastığı korna az daha canından ediyordu

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), hareket etmesi için önündeki bir otomobile korna çaldı. O otomobilden 7 kişi pala, sopa, bıçakla inerek Caner D.'ye saldırdı. Bölgedeki polislerin müdahale ettiği olayda otomobilden pompalı tüfek çıktı.

Abone ol

Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi.

Korna çaldığı araçtan inen 7 kişi palayla saldırdı

Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki 51 EA  835 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı.

Otomobilden pompalı tüfek de çıktı

Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adliyede görevli polisler, saldırganlara müdahale edip Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi. 

3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mevlana'nın oğluna ait 'Tılsımlı gömlek' gizemini koruyor Konya'da ilk defa görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın Caner Erkin'in üstünü çizdi! Artık forma vermeyecek
John Bolton'dan çarpıcı sözler! Trump 2018'de Venezuela'yı işgal etmeyi planlıyordu
Fenerbahçe'de otorite sorunu! Patron kim?
Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Fenerbahçe-Özdemir kavgasında son raund! Olay açıklamalar
İkinci el otomobillerde 'son dakika' dolandırıcılığı
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'de Leo'dan tek taraflı fesih
Fuat Çapa: Fenerbahçe’ye konsantre olmalıyız
Fransa'nın 'taciz' yalanı belgelendi! Yakıt istemişler ve Türk gemisi vermiş
YKS çevrimiçi sınav saatleri TYT, AYT online sınav tarihleri 2020
Timo Werner'den Chelsea'ye 5 yıllık imza
Haftasonu yasak var mı talep Koca'dan son haber Erdoğan'dan
Yorumlar 4 yorum