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Göztepe'de Leo'dan tek taraflı fesih

SÜPER Lig'de cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de Leo Schwechlen şoku yaşandı.

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Koronavirüs salgını süresince kendine ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren Fransız oyuncu kulübe ihtarname gönderip ardından sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Göztepe resmi sitesinden Leo'nun ayrılığıyla ilgili, "Oyuncumuz Leo Schwechlen, yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu mart, nisan, mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis takımından gelen 31 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ertesi sezon Süper Lig'de Göztepe forması giymeye devam eden Leo Schwechlen 22 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği oyuncular arasına giren Leo, geçen sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tuttu. Bir senelik ayrılığın ardından sezon başında yeniden Göztepe'ye dönen defans oyuncusu Süper Lig'de 6 maç oynadı.

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