Deniz Gezmiş kardeşi Hamdi Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş kaç kardeş?

Devrimci hareketin Türkiye'deki temsilcilerinden biri olan Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş 68 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Bugün defnedilecek olan Hamdi Gezmiş'in hayatı merak konusu oldu.

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Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş 68 yaşında vefat etti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hamdi Gezmiş'in ölüm haberini ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Peki Deniz Gezmiş kaç kardeş, Hamdi Gezmiş nereli?

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Hamdi Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, bugün acı haberi verdi.

HAMDİ GEZMİŞ KİMDİR?

1952 yılında erzurum'da doğdu.1973 yılında istanbul iktisadi ve ticari ilimler akademisi iktisat maliye bölümünü bitirdi. 1974-1977 yılları arasında istanbul üniversitesi iktisat fakültesi'nde doktora programına devam etti. 1978-1983 yılları arasında i.e.t.t. işletmeleri genel müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı. 1983 yılından 1999 yılına kadar serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.