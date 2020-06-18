Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı! Bakan Albayrak'tan çarpıcı açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak." yorumunda bulundu.

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Bakan Albayrak, TVF'nin, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ise şu ifadeleri kullandı:

Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz.

TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak.