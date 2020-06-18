Memurun Temmuz zam oranı belli oldu mu? İşte Temmuz zammında son durum
5 milyona yakın memurun gözü kulağı malum yılın ikinci zammı olan Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Yapılan hesaplara göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya kadar yükselecek. Peki kamu çalışanın Temmuz zammında son durum ne? İşte tüm detaylar...
Son açıklanan rakamlara göre; 4 milyon 698 bin 941 kamu personeli heyecanla Temmuz zammını beklemeye koyuldu. Memur vatandaşlarımızın hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Net rakam Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. İşte 5 aylık enflasyona göre ve mesleğe göre zamlı memur maaşları...
Zam yüzde 4,57'e yükseldi
5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4,57 çıktı. Böylece zam yüzde 4,57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.
Maaşlar nasıl değişecek?
Sabah'ta yer alan habere göre, yüzde 4,57'lik oranla aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR NASIL OLACAK?
Unvan - Mevcut - Yeni
- Avukat (9/1) - 5.224,36 - 5.463,11
- Başkomiser (8/1) - 5.768,74 - 6.032,37
- Bekçi (Lisans 9/1) - 4.409,90 - 4.611,43
- Diş tabibi (8/1) - 5.607,33 - 5.863,58