Memurun Temmuz zam oranı belli oldu mu? İşte Temmuz zammında son durum

Son açıklanan rakamlara göre; 4 milyon 698 bin 941 kamu personeli heyecanla Temmuz zammını beklemeye koyuldu. Memur vatandaşlarımızın hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Net rakam Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. İşte 5 aylık enflasyona göre ve mesleğe göre zamlı memur maaşları...