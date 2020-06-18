Rıza Kocaoğlu boyu kaç Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi kimdir?

2015 Miss Turkey 3. olan Hazal Subaşı ile oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun ilişkileri gün yüzüne çıktı, ilk aşk pozu geldi. Bu paylaşımın ardından Rıza Kocaoğlu kimdir, yaşı kaç soruları merak edildi. Rıza Kocaoğlu 41 yaşında aslen İzmirli. Boyu ise 1. 72 cm.

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Oyuncu Rıza Kocağolu ile sevgilisi Hazal Subaşı'ndan aşk pozu geldi. Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu - Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

19 Mart 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Çağan Irmak'ın “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor. Fanatik bir Göztepe taraftarı olan Rıza Kocaoğlu, Balık burcudur.