İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu para cezası 3150 TL

İSTANBUL Ankara ve Bursa valilikleri açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek.

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İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den üç altın şifre

Twitter hesabından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararını hatırlatan Şahin, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulması gerektiğini söyleyerek koronavirüsten korunmak için üç altın şifreyi hatırlattı. Şahin şunları söyledi:

"Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen."

Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklamasında şunlar ifade edildi:

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.