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Üsküdar'da otomobil TIR'ın altına girdi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda, park halindeki TIR'a otomobil çarptı. Kaza görenleri dehşete düşürürken otomobildeki 2 kişi yaralandı, birinin durumu kritik.

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Kaza saat 12.30 sıralarında Harem Sahil yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi.

Belirtilene göre 41 VC 044 plakalı otomobilin sürücüsü, 41 VE 594 plakalı park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanırken, otomobil içerisinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"TIR'ı fark ettiğinde çok geç olmuştu"

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören Adem Kara "TIR'ın şoförü arabasını park etmiş. İçeriye lavaboya gitmiş. Ben de misafir indiriyordum. TIR'ı fark edemedi. TIR'ı fark ettiğinde çok geç olmuştu." diye konuştu.

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