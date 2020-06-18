27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı hangi saatlerde yasak?

Bu haftasonu yani 27-28 Haziran'da lise giriş sınavı olan LGS yapılacak. 2 oturum şeklinde yapılacak olan LGS'nin ilk oturumu cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak 2. oturum ise 11.30'da başlayacak. Peki cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı mı olacak resmi karar için gözler Erdoğan'da

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Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı mı var son karar için gözler Erdoğan'da. 27-28 Haziran'da lise giriş sınavı olan LGS yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınav saatlerinde öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için Erdoğan'a haftasonu sokağa çıkma yasağı olsun teklifinde bulundu. Haftasonu yasağı hakkında son kararı ilerleyen dakikalarda Erdoğan verecek. Peki LGS sınav saatleri ne, LGS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

8. sınıf öğrencilerini LGS sınavı heyecanı sardı, artık son günler. 2020 yılında LGS sınavı bu haftasonu 20 Haziran Cumartesi günü 2 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrenciler 50 sorudan oluşan sözel bölümü cevaplayacak. 2. LGS oturumu ise saat 11.30'da başlayacak ve öğrenciler 40 soruluk sayısal bölüm sorularını cevaplayacak. LGS 2. oturum için öğrencilere 75 dakika verilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. İşte detaylar...

LGS saat kaçta yapılacak: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Sınav 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

LGS oturum saatleri: LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınav yeri sorgulama: Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Daha önce "Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."